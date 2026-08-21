Sac mystère, Bibliothèque d’Authie, Authie

Informations pratiques

Sac mystère 2 et 3 octobre Bibliothèque d’Authie Calvados

dans la limite des sacs préparés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Sac mystère : empruntez un sac surprise et découvrez son contenu chez vous. Des romans, des albums, des documentaires, des jeux de société, des marques-page, des surprises à découvrir! Laissez-vous surprendre par notre sélection, pour les petits comme pour les grands !

Bibliothèque d’Authie 2 rue de l’abbaye 14280 Authie Authie 14280 Calvados Normandie 02 31 85 36 29 https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/caen-la-mer-bibliotheque-authie.aspx https://www.instagram.com/bibliauthie/;https://www.facebook.com/bibliothequeauthie/?locale=fr_FR Deux parkings gratuits à proximité

Biblis en folie 2026

©Alexandra B.Chesnel – Phenix Digital