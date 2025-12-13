Sacha ‘HOWWEFEEL’ invite Christelle Raquillet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Sacha ‘HOWWEFEEL’ invite Christelle Raquillet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris samedi 17 janvier 2026.
HOWWEFEEL est le projet ambiant et expérimental du guitariste et producteur Sacha. Ce concert propose de plonger dans le processus créatif à son stade embryonnaire, là où la musique se construit en temps réel et se transforme sous les doigts des musicien·nes.
C’est un moment d’improvisation libre, où la recherche et l’écoute mutuelle définissent l’expérience. L’accent est mis sur le présent, sur le passage de l’idée à la matière sonore, et sur les instants suspendus qui émergent de l’incertitude et de l’imprévisibilité. Une invitation à vivre la musique comme un espace de transformation des émotions, plutôt qu’un résultat fini.
Sacha / guitare
Nathan Mollet / claviers
Rémi Klein / guitare, claviers
Gaël Petrina / basse
Christelle Raquillet / flûte
Vivez la musique à l’état naissant : un espace d’improvisation où l’idée devient matière et l’émotion se transforme en temps réel.
Le samedi 17 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
