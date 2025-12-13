Sacha ‘HOWWEFEEL’ invite Christelle Raquillet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

HOWWEFEEL est le projet ambiant et expérimental du guitariste et producteur Sacha. Ce concert propose de plonger dans le processus créatif à son stade embryonnaire, là où la musique se construit en temps réel et se transforme sous les doigts des musicien·nes.

C’est un moment d’improvisation libre, où la recherche et l’écoute mutuelle définissent l’expérience. L’accent est mis sur le présent, sur le passage de l’idée à la matière sonore, et sur les instants suspendus qui émergent de l’incertitude et de l’imprévisibilité. Une invitation à vivre la musique comme un espace de transformation des émotions, plutôt qu’un résultat fini.

Sacha / guitare

Nathan Mollet / claviers

Rémi Klein / guitare, claviers

Gaël Petrina / basse

Christelle Raquillet / flûte

Le samedi 17 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

