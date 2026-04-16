SACHANGY-CI ET Là SACHANGY-CI ET Là Sassangy

Sassangy

SACHANGY-CI ET Là

SACHANGY-CI ET Là Place du Quincaillier Sassangy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

En mai, le Chien sur le Toit vous donne rendez-vous pour son 3ème Festival. Et comme on aimerait que Sachangy-ci et là , sans trop qu’on sache vraiment par où commencer, on s’est dit qu’il était grand temps de proclamer notre Interdépendance, histoire de donner corps à notre nouveau Territoire Elastique.

Du 8 au 10 mai, laissez-vous surprendre par la programmation de cette nouvelle édition. Sachangy-ci et là c’est un événement pas comme les autres mais plus que jamais ouvert à tous!!!

Vendredi 8 Mai Lever de soleil sur le festival | 6h St Martin d’Auxy (Lieu dit “Les Cornilles”)

Venez assister au lever du soleil en compagnie de Bernard Massuir, chanteur fou, musicien doux et dingue. Emerveillement assuré !

Vendredi 8 Mai Balade en raclette | Départ de 14h30 à 15h30 Sassangy

Quand la neige a fondu, que le fromage à fondue, quoi de mieux qu’une balade en raclette pour profiter de la beauté de la nature! Venez vous promener en f’amis sur les reliefs de Sassangy pour un parcours de 5 km ponctués d’interludes artistiques!! Une promenade ni trop courte, ni trop longue, ni trop plate, ni trop pentue, bref l’idéal pour finir avec les pattes mi-dur (la légende dit que c’est de là que la promenade tirerait son nom). Au retour, autour d’un apéritif à la Buvait , faisons croître notre PIB (Poème Intérieur Brut), au rythme de la Batucada de Granges.

Samedi 9 mai Marché du Lundredi | Dès 11h et jusqu’en soirée Sassangy

Une quarantaine d’exposants venus des 4 coins de l’élastique pour mettre en avant le dynamisme et l’inter-dépendance de notre territoire. N’hésitez pas à venir flâner, pour voir ou manger, rencontrer, partager et participer aux animations proposées par le Chien sur le Toit et le collectif d’artistes réunis pour l’occasion (concours de Moustaches Fraîches, réalisation de flûtes végétales…).

Finissons en beauté avec le chant et la danse. Le collectif Chanse de la Cie L’Ecoutoir nous emportera bien au-delà des pommes de terre et des doryphores ! Buvait et restauration sur place, en continu jusqu’à 21h Liste des stands sur FB.

Dimanche 10 mai Jour de Festin + Elections + Bal Folk | Dès 11h et jusqu’en soirée Sassangy

Dès 11h, venez participer à l’élection du représentant de notre territoire élastique ! Qui pour prendre la présidanche de notre nouveau monde imaginaire, poétique et loufoque ?

A midi, la Place du Quincailler corniste et de son ami le Boucher noctambule vous attend pour une grande tablée. L’occasion d’un repas convivial “avec ou sans glier” autour de recette simples et gourmandes. De quoi clôturer le festival en beauté avec le gratin (à la crème) de notre Territoire Elastique!!! Réservez votre repas ! Festoyons ensemble et célébrons le Vivant avec ou sans-Glier ! À 15h, Bal Trad, Les Débusqués nous feront tournoyer, virevolter dans des rondes folles. .

SACHANGY-CI ET Là Place du Quincaillier Sassangy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 46 46 71 lechiensurletoit@lavache.com

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L’événement SACHANGY-CI ET Là Sassangy a été mis à jour le 2026-04-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II