Saché en fête ! Saché 12 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Saché en fête ! Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-12

De nombreuses animations dans toute la ville pour la fête nationale.

12-13-14/07 3 jours de festivités Saché en fête .

14/07 :

19h soirée repas avec la fanfare la Bandajul

22h30 Retraite aux flambeaux

23h15 Feu d’artifice sur les bords de l’Indre

De nombreuses animations dans toute la ville pour la fête nationale.

12-13-14/07 3 jours de festivités Saché en fête .

14/07 :

19h soirée repas avec la fanfare la Bandajul

22h30 Retraite aux flambeaux

23h15 Feu d’artifice sur les bords de l’Indre .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 65 mairie@sache.fr

English :

Numerous events throughout the town from 10 a.m. onwards to celebrate the national holiday. Fireworks will be set off on July 14 on the banks of the Indre. Torchlight procession followed by fireworks at 11:15pm and a ball. Refreshments and catering on site.

German :

Zahlreiche Veranstaltungen ab 10 Uhr in der ganzen Stadt anlässlich des Nationalfeiertags. Das Feuerwerk findet am 14. Juli am Ufer des Flusses Indre statt. Fackelzug, gefolgt von einem Feuerwerk um 23:15 Uhr und einem Ball. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

In tutta la città, a partire dalle 10 del mattino, ci saranno numerosi intrattenimenti per celebrare le festività. I fuochi d’artificio si svolgeranno il 14 luglio sulle rive dell’Indre. Fiaccolata seguita da fuochi d’artificio alle 23.15 e da un ballo. Rinfresco e ristorazione sul posto.

Espanol :

A partir de las 10 de la mañana, toda la ciudad estará animada para celebrar las fiestas. El 14 de julio se lanzarán fuegos artificiales a orillas del río Indre. Procesión de antorchas, fuegos artificiales a las 23:15 y baile. Refrescos y catering in situ.

L’événement Saché en fête ! Saché a été mis à jour le 2025-06-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme