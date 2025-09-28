Saco Mode Châlons-en-Champagne

Saco Mode

Place de la République Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Tout public

Défilé de mode par le Sacobri, en lien avec les commerçants du centre-ville. .

Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21

