Saco Mode Châlons-en-Champagne
Saco Mode Châlons-en-Champagne dimanche 28 septembre 2025.
Saco Mode
Place de la République Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Tout public
Défilé de mode par le Sacobri, en lien avec les commerçants du centre-ville. .
Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21
English : Saco Mode
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Saco Mode Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne