Sacre du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay

Sacre du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay samedi 20 septembre 2025.

Sacre du Roi de l’Oiseau

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2025-09-20 19:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Assistez à la finale du Concours du Tir de l’Oiseau. Le meilleur des archers qui aura transpercé l’oiseau cible de son trait sera sacré Roi ou Reine de cette 40ème édition.

Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Attend the final of the Bird Shooting Competition. The best archer who pierces the target bird with his or her shot will be crowned King or Queen of this 40th edition.

German :

Erleben Sie das Finale des Vogelschießens. Der beste Bogenschütze, der den Zielvogel mit seinem Schuss durchbohrt, wird zum König oder zur Königin dieser 40.

Italiano :

Assistete alla finale della gara di tiro all’uccello. Il miglior arciere che colpirà l’uccello bersaglio sarà incoronato re o regina di questa 40ª edizione.

Espanol :

Asista a la final del Concurso de Tiro al Pájaro. El mejor arquero que acierte en el pájaro objetivo será coronado Rey o Reina de esta 40ª edición.

L’événement Sacre du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay