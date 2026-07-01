SACRE FAMILIA, Scènes 2 Guyancourt la Batterie- Ferme de Bel Ebat,

Informations pratiques

SACRE FAMILIA Samedi 20 février 2027, 15h00, 17h00 Scènes 2 Guyancourt la Batterie- Ferme de Bel Ebat

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-20T15:00:00+01:00 – 2027-02-20T16:00:00+01:00

Fin : 2027-02-20T17:00:00+01:00 – 2027-02-20T18:00:00+01:00

Ciné-concert poétique spécialement conçu pour le jeune public : 5 courts métrages sans parole, les spectateurs se laissent porter par la force évocatrice de la musique originale d’Alexandre Korovitch, écrite pour quatuor de cuivres et toy piano.

Répondant à une commande du Forum des images, cette création accompagne musicalement des scènes de vie vécues au sein de familles issues de plusieurs pays du monde.

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Accessible dès le plus jeune âge, ce spectacle invite à l’évasion, à l’écoute et à la découverte des timbres lumineux des cuivres mêlés à la poésie du piano. Ciné-goûter Orchestre

©DR