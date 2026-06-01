Sacré Pays de Bray! 2026 Roncherolles-en-Bray
Sacré Pays de Bray! 2026 Roncherolles-en-Bray samedi 27 juin 2026.
Roncherolles-en-Bray
Sacré Pays de Bray! 2026
52 Rue de l’Église Roncherolles-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 13:00:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
À la découverte du patrimoine brayon !
Rendez-vous samedi 27 et dimanche 28 juin à l’Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de RONCHEROLLES-EN-BRAY pour une Exposition photographique de l’Atelier Claque Pépins, ainsi qu’une randonnée pédestre commentée de 9km le samedi à 14h. Le départ est à l’église de Roncherolles en Bray, et cette marche a pour thème calvaire, croix de chemins et oratoire. .
52 Rue de l’Église Roncherolles-en-Bray 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 56 14
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English : Sacré Pays de Bray! 2026
L’événement Sacré Pays de Bray! 2026 Roncherolles-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray