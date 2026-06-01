Roncherolles-en-Bray

Sacré Pays de Bray! 2026

52 Rue de l’Église Roncherolles-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 13:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

À la découverte du patrimoine brayon !

Rendez-vous samedi 27 et dimanche 28 juin à l’Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de RONCHEROLLES-EN-BRAY pour une Exposition photographique de l’Atelier Claque Pépins, ainsi qu’une randonnée pédestre commentée de 9km le samedi à 14h. Le départ est à l’église de Roncherolles en Bray, et cette marche a pour thème calvaire, croix de chemins et oratoire. .

52 Rue de l’Église Roncherolles-en-Bray 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 56 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sacré Pays de Bray! 2026

L’événement Sacré Pays de Bray! 2026 Roncherolles-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray