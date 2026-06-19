Sacré Pays de Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray
dimanche 5 juillet 2026 · Neufchâtel-en-Bray
Informations pratiques
Neufchâtel-en-Bray
Sacré Pays de Bray Neufchâtel-en-Bray
Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
À la découverte du patrimoine brayon.
L’église Notre-Dame, dont les première pierres remontent à 110, mêle les styles roman, gothique et classique.
Sa tour clocher d’origine, son choeur du XIlle siècle et ses vitraux signés Édouard Didron témoignent de siècles d’histoire.
Patrimoine spirituel et saveurs locales
• 15h une visite guidée de l’église et de ses trésors
• Dégustation de fromage de Neufchâtel à l’issue de la visite .
Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie
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English : Sacré Pays de Bray Neufchâtel-en-Bray
L’événement Sacré Pays de Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Bray Eawy
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