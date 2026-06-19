Informations pratiques

Neufchâtel-en-Bray

Sacré Pays de Bray Neufchâtel-en-Bray

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

À la découverte du patrimoine brayon.

L’église Notre-Dame, dont les première pierres remontent à 110, mêle les styles roman, gothique et classique.

Sa tour clocher d’origine, son choeur du XIlle siècle et ses vitraux signés Édouard Didron témoignent de siècles d’histoire.

Patrimoine spirituel et saveurs locales

• 15h une visite guidée de l’église et de ses trésors

• Dégustation de fromage de Neufchâtel à l’issue de la visite .

Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie

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English : Sacré Pays de Bray Neufchâtel-en-Bray

L’événement Sacré Pays de Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Bray Eawy