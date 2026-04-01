Sacré-Pré-Histoire ! exposition La Filaturbulante La Roche-Jaudy
Sacré-Pré-Histoire ! exposition La Filaturbulante La Roche-Jaudy samedi 11 avril 2026.
La Roche-Jaudy
Sacré-Pré-Histoire ! exposition
La Filaturbulante 19 Rue Saint Jean La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Monique Luyton, son univers et son parcours professionnel installations, sculptures et photos.
Michel Fontaine dessins, peintures et sculptures en exposition vente.
Réalisations d’une fresque préhistorique dans la cour de la Filaturbulante ainsi que des ateliers sur réservation de peintures rupestres, masques, dinosaures ….
Inauguration de la fresque le dimanche 26 avril et concerts de 14h à 18h. .
La Filaturbulante 19 Rue Saint Jean La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 28 94 94
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English :
L’événement Sacré-Pré-Histoire ! exposition La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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