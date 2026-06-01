Sacred Concert de Duke Ellington Cathédrale Notre-Dame Coutances
Sacred Concert de Duke Ellington Cathédrale Notre-Dame Coutances dimanche 13 septembre 2026.
Coutances
Sacred Concert de Duke Ellington
Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre Dame Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:30:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Assistez à un concert d’exception !
Un Grand Chœur de chanteurs amateurs, réunissant des voix du Sud Manche et d’Île-de-France, s’associe à des artistes professionnels pour faire résonner le Sacred Concert de Duke Ellington ; Emmanuel Bex (orgue hammond), Robert Ménière (batterie), Pierre Guillemant (contrebasse), François Lemonnier (trombone), Marie-Laure Bourdin (chant) et Sylvie Laigneau à la direction.
Ce concert proposé à la cathédrale de Coutances offrira une expérience musicale rare et puissante, accessible à tous les publics.
Une œuvre majeure mêlant jazz, musique sacrée et danse !
Un évènement organisé par l’association Dune Music à l’Autre. .
Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre Dame Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 78 53 67 52 contact@dunemusicalautre.fr
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English : Sacred Concert de Duke Ellington
L’événement Sacred Concert de Duke Ellington Coutances a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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