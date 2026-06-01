Sacred Concert de Duke Ellington Cathédrale Notre-Dame Coutances

Coutances

Sacred Concert de Duke Ellington

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:30:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Assistez à un concert d’exception !

Un Grand Chœur de chanteurs amateurs, réunissant des voix du Sud Manche et d’Île-de-France, s’associe à des artistes professionnels pour faire résonner le Sacred Concert de Duke Ellington ; Emmanuel Bex (orgue hammond), Robert Ménière (batterie), Pierre Guillemant (contrebasse), François Lemonnier (trombone), Marie-Laure Bourdin (chant) et Sylvie Laigneau à la direction.

Ce concert proposé à la cathédrale de Coutances offrira une expérience musicale rare et puissante, accessible à tous les publics.

Une œuvre majeure mêlant jazz, musique sacrée et danse !

Un évènement organisé par l’association Dune Music à l’Autre. .

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre Dame Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 78 53 67 52 contact@dunemusicalautre.fr

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English : Sacred Concert de Duke Ellington

L’événement Sacred Concert de Duke Ellington Coutances a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme