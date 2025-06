Sacred Jazz – Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur Aix-en-Provence 20 juin 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Sacred Jazz Vendredi 20 juin 2025 le vendredi de 20h à 22h. Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur 22 rue Lacépède Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Début : Vendredi 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20 22:00:00

2025-06-20

Un concert pleins d’énergie et de spiritualité présenté par L’ensemble vocal Gyptis. Venez écouter la célèbre Gospel Mass de Robert Ray, chef-d’œuvre de la musique afro-américaine suivie de la Little Jazz Mass du britannique Bob Chilcott.

L’ensemble vocal Gyptis présente Sacred Jazz avec en première partie

• La Gospel Mass de Robert Ray : Œuvre phare de la musique afro-américaine, chantée dans le monde entier.

• Suivie de the little Gospel mass du britannique Bob Chilcott avec son style unique alliant les éléments de Gospel aux influences classiques.

• Ponctués par deux chants a cappella Earth Song et And so it goes



Le chœur Gyptis sera accompagné par :

La soliste : Clémence Eveno

Au piano : Gabriel Maas

A la basse : Pierre-Dominique Spinosi

et à la batterie : Louka Jouvin



L’ensemble sera dirigé par Bénédicte Pereira. Ne manquez pas cette occasion de venir célébrer la musique dans une atmosphère joyeuse et spirituelle . Amateur de Jazz, fan du chœur Gyptis ou simplement désireux de passer une bonne soirée, ce concert promet d’être une expérience unique. .

Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur 22 rue Lacépède

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A concert full of energy and spirituality, presented by the Gyptis Vocal Ensemble. Come and listen to Robert Ray?s famous « Gospel Mass », a masterpiece of Afro-American music, followed by British singer Bob Chilcott?s « Little Jazz Mass ».

German :

Ein Konzert voller Energie und Spiritualität, präsentiert vom Vokalensemble Gyptis. Hören Sie die berühmte « Gospel Mass » von Robert Ray, ein Meisterwerk der afroamerikanischen Musik, gefolgt von der « Little Jazz Mass » des Briten Bob Chilcott.

Italiano :

Un concerto pieno di energia e spiritualità presentato dal Gyptis Vocal Ensemble. Venite ad ascoltare la famosa Gospel Mass di Robert Ray, un capolavoro della musica afroamericana, seguita dalla Little Jazz Mass del cantante britannico Bob Chilcott.

Espanol :

Un concierto lleno de energía y espiritualidad presentado por el Gyptis Vocal Ensemble. Venga a escuchar la famosa Misa Gospel de Robert Ray, una obra maestra de la música afroamericana, seguida de la Pequeña Misa Jazz del cantante británico Bob Chilcott.

L’événement Sacred Jazz Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence