Sacred Jazz Dimanche 15 juin 2025 de 18h à 20h. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement

Début : 2025-06-15 18:00:00

fin : 2025-06-15 20:00:00

2025-06-15

Un concert sacred jazz plein d’énergie et de spiritualité présenté par L’ensemble vocal Gyptis.

Au programme la célèbre Gospel Mass de Robert Ray, chef-d’œuvre de la musique afro-américaine suivie de la Little Jazz Mass du britannique Bob Chilcott,

Temple Grignan 15 Rue Grignan

Temple Grignan 15 Rue Grignan
Marseille 6e Arrondissement 13006

English :

A sacred jazz concert full of energy and spirituality, presented by L?ensemble vocal Gyptis.

German :

Ein Sacred-Jazz-Konzert voller Energie und Spiritualität, präsentiert vom Vokalensemble Gyptis.

Italiano :

Un concerto jazz sacro pieno di energia e spiritualità, presentato dall’ensemble vocale Gyptis.

Espanol :

Un concierto de jazz sacro lleno de energía y espiritualidad, presentado por el conjunto vocal Gyptis.

