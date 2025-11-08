Sacrée Fiesta ! à Albert Théâtre du Jeu de Paume Albert

Sacrée Fiesta ! à Albert Samedi 8 novembre, 20h30 Théâtre du Jeu de Paume Somme

Début : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T22:00:00

Fin : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T22:00:00

Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

Par l’Harmonie municipale d’Albert

Théâtre du Jeu de Paume

Simon Fache a composé pour Fiesta, 7ème édition de lille3000, un répertoire pour orchestre d’harmonie. Intitulée Sacrée Fiesta !, cette œuvre, en deux volets, fait entendre une pièce de concert écrite comme une balade nocturne où la fête est représentée sous toutes ses formes de 18h à l’aube. Le deuxième volet est un répertoire de rue prévu, entre autres, pour les rassemblements et faire danser le public. La force de l’écriture de Simon Fache est de réunir le public avec des thématiques évocatrices de fêtes dans un savant mélange de styles ska, reggae, rock, techno…

Théâtre du Jeu de Paume place Émile Leturcq Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France

Dans le cadre de Fiesta, l’Harmonie municipale d’Albert vous présente Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

lille3000