Sacrée Fiesta ! à Allouagne Salle des Sports Etienne Laisné Allouagne

Sacrée Fiesta ! à Allouagne Dimanche 21 septembre, 11h30 Salle des Sports Etienne Laisné Pas-de-Calais

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

Par la Musique Municipale d’Allouagne et la Musique La Jeunesse de Sailly Labourse

Salle des sports Etienne Laisne

Simon Fache a composé pour Fiesta, 7ème édition de lille3000, un répertoire pour orchestre d’harmonie. Intitulée Sacrée Fiesta !, cette œuvre, en deux volets, fait entendre une pièce de concert écrite comme une balade nocturne où la fête est représentée sous toutes ses formes de 18h à l’aube. Le deuxième volet est un répertoire de rue prévu, entre autres, pour les rassemblements et faire danser le public. La force de l’écriture de Simon Fache est de réunir le public avec des thématiques évocatrices de fêtes dans un savant mélange de styles ska, reggae, rock, techno…

Salle des Sports Etienne Laisné Rue de la Longue Raie, Allouagne Allouagne 62157 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dans le cadre de Fiesta, la Musique Municipale d’Allouagne et la Musique La Jeunesse de Sailly Labourse vous présentent Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

lille3000