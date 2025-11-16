Sacrée Fiesta ! à Audruicq Eglise Saint Martin Audruicq Audruicq

Sacrée Fiesta ! à Audruicq Dimanche 16 novembre, 16h00 Eglise Saint Martin Audruicq Pas-de-Calais

3€ – gratuit pour les -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-16T16:00:00+01:00 – 2025-11-16T17:30:00+01:00

Fin : 2025-11-16T16:00:00+01:00 – 2025-11-16T17:30:00+01:00

Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

Par l’Harmonie municipale d’Audruicq

Eglise Saint Martin

Simon Fache a composé pour Fiesta, 7ème édition de lille3000, un répertoire pour orchestre d’harmonie. Intitulée Sacrée Fiesta !, cette œuvre, en deux volets, fait entendre une pièce de concert écrite comme une balade nocturne où la fête est représentée sous toutes ses formes de 18h à l’aube. Le deuxième volet est un répertoire de rue prévu, entre autres, pour les rassemblements et faire danser le public. La force de l’écriture de Simon Fache est de réunir le public avec des thématiques évocatrices de fêtes dans un savant mélange de styles ska, reggae, rock, techno…

Eglise Saint Martin Audruicq 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France

lille3000