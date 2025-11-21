Sacrée Fiesta ! à Audruicq Théâtre Montreuil-sur-Mer

10€ – gratuit pour les -10 ans

Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

Par l’Harmonie municipale et l’école de musique de Montreuil-sur-Mer

Simon Fache a composé pour Fiesta, 7ème édition de lille3000, un répertoire pour orchestre d’harmonie. Intitulée Sacrée Fiesta !, cette œuvre, en deux volets, fait entendre une pièce de concert écrite comme une balade nocturne où la fête est représentée sous toutes ses formes de 18h à l’aube. Le deuxième volet est un répertoire de rue prévu, entre autres, pour les rassemblements et faire danser le public. La force de l’écriture de Simon Fache est de réunir le public avec des thématiques évocatrices de fêtes dans un savant mélange de styles ska, reggae, rock, techno…

Théâtre Pl. du Théatre, 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dans le cadre de Fiesta, l’Harmonie municipale et l’école de musique de Montreuil-sur-Mer vous présentent Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

