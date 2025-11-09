Sacrée Fiesta ! à Gosnay Eglise St Léger Gosnay

Sacrée Fiesta ! à Gosnay Dimanche 9 novembre, 16h00 Salle Albertine Lagrenèe Pas-de-Calais

Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

Par l’Harmonie l’Union Lyrique de Gosnay

Salle Albertine Lagrenèe

Simon Fache a composé pour Fiesta, 7ème édition de lille3000, un répertoire pour orchestre d’harmonie. Intitulée Sacrée Fiesta !, cette œuvre, en deux volets, fait entendre une pièce de concert écrite comme une balade nocturne où la fête est représentée sous toutes ses formes de 18h à l’aube. Le deuxième volet est un répertoire de rue prévu, entre autres, pour les rassemblements et faire danser le public. La force de l’écriture de Simon Fache est de réunir le public avec des thématiques évocatrices de fêtes dans un savant mélange de styles ska, reggae, rock, techno…

lille3000