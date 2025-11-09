Sacrée Fiesta ! à Grande-Synthe Palais du Littoral Grande-Synthe
Sacrée Fiesta ! de Simon Fache
Par l’Orchestre d’Harmonie de Grande-Synthe
Palais du Littoral
Simon Fache a composé pour Fiesta, 7ème édition de lille3000, un répertoire pour orchestre d’harmonie. Intitulée Sacrée Fiesta !, cette œuvre, en deux volets, fait entendre une pièce de concert écrite comme une balade nocturne où la fête est représentée sous toutes ses formes de 18h à l’aube. Le deuxième volet est un répertoire de rue prévu, entre autres, pour les rassemblements et faire danser le public. La force de l’écriture de Simon Fache est de réunir le public avec des thématiques évocatrices de fêtes dans un savant mélange de styles ska, reggae, rock, techno…
Palais du Littoral Palais du Littoral Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France
Dans le cadre de Fiesta, l’Orchestre d’Harmonie de Grande-Synthe vous présente Sacrée Fiesta ! de Simon Fache
