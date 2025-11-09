Sacrée Fiesta ! à Grande-Synthe Palais du Littoral Grande-Synthe

Sacrée Fiesta ! à Grande-Synthe Dimanche 9 novembre, 16h00 Palais du Littoral Nord

Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

Par l’Orchestre d’Harmonie de Grande-Synthe

Palais du Littoral

Simon Fache a composé pour Fiesta, 7ème édition de lille3000, un répertoire pour orchestre d’harmonie. Intitulée Sacrée Fiesta !, cette œuvre, en deux volets, fait entendre une pièce de concert écrite comme une balade nocturne où la fête est représentée sous toutes ses formes de 18h à l’aube. Le deuxième volet est un répertoire de rue prévu, entre autres, pour les rassemblements et faire danser le public. La force de l’écriture de Simon Fache est de réunir le public avec des thématiques évocatrices de fêtes dans un savant mélange de styles ska, reggae, rock, techno…

Dans le cadre de Fiesta, l’Orchestre d’Harmonie de Grande-Synthe vous présente Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

lille3000