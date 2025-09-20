Sacrée Fiesta ! à Mouvaux Parc du Hautmont Mouvaux

Sacrée Fiesta ! à Mouvaux Parc du Hautmont Mouvaux samedi 20 septembre 2025.

Sacrée Fiesta ! à Mouvaux Samedi 20 septembre, 11h30 Parc du Hautmont Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

Par l’Orchestre d’harmonie et l’école de musique municipale de Mouvaux

Parc du Hautmont

Simon Fache a composé pour Fiesta, 7ème édition de lille3000, un répertoire pour orchestre d’harmonie. Intitulée Sacrée Fiesta !, cette œuvre, en deux volets, fait entendre une pièce de concert écrite comme une balade nocturne où la fête est représentée sous toutes ses formes de 18h à l’aube. Le deuxième volet est un répertoire de rue prévu, entre autres, pour les rassemblements et faire danser le public. La force de l’écriture de Simon Fache est de réunir le public avec des thématiques évocatrices de fêtes dans un savant mélange de styles ska, reggae, rock, techno…

Parc du Hautmont 1 rue de Londres, Mouvaux Mouvaux 59420 Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de Fiesta, l’Orchestre d’harmonie et l’école de musique municipale de Mouvaux vous présentent Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

lille3000