Sacrée Fiesta ! à Nomain Salle Léon Delezenne Nomain

Sacrée Fiesta ! à Nomain Salle Léon Delezenne Nomain samedi 8 novembre 2025.

Sacrée Fiesta ! à Nomain Samedi 8 novembre, 18h00 Salle Léon Delezenne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T18:00:00+01:00 – 2025-11-08T19:30:00+01:00

Fin : 2025-11-08T18:00:00+01:00 – 2025-11-08T19:30:00+01:00

Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

Par l’Harmonie de Nomain

Salle des Fêtes

Simon Fache a composé pour Fiesta, 7ème édition de lille3000, un répertoire pour orchestre d’harmonie. Intitulée Sacrée Fiesta !, cette œuvre, en deux volets, fait entendre une pièce de concert écrite comme une balade nocturne où la fête est représentée sous toutes ses formes de 18h à l’aube. Le deuxième volet est un répertoire de rue prévu, entre autres, pour les rassemblements et faire danser le public. La force de l’écriture de Simon Fache est de réunir le public avec des thématiques évocatrices de fêtes dans un savant mélange de styles ska, reggae, rock, techno…

Salle Léon Delezenne 34 Rue Jean Lebas Nomain Nomain 59310 Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de Fiesta, l’Harmonie de Nomain vous présente Sacrée Fiesta ! de Simon Fache

lille3000