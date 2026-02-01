Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Boulevard Anatole Le Braz Tréguier
Début : 2026-02-18 18:00:00
fin : 2026-02-18 19:30:00
2026-02-18
Longtemps, les femmes qui soignaient avec les plantes ont été appelées sorcières.
Clotilde Farman, herboriste, nous invite pendant cette rencontre interactive à redécouvrir ces savoirs de guérison, entre tradition, nature et transmission. .
