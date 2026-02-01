Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Boulevard Anatole Le Braz Tréguier

Sacrée nature Explorer les plantes médicinales

Boulevard Anatole Le Braz Bibliothèque Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:00:00

fin : 2026-02-18 19:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Longtemps, les femmes qui soignaient avec les plantes ont été appelées sorcières.

Clotilde Farman, herboriste, nous invite pendant cette rencontre interactive à redécouvrir ces savoirs de guérison, entre tradition, nature et transmission. .

Boulevard Anatole Le Braz Bibliothèque Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 96 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sacrée nature Explorer les plantes médicinales Tréguier a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose