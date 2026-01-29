SACRÉE NICOLE SALLE NOUGARO Toulouse

SACRÉE NICOLE

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 17.8 – 17.8 – 19.8 EUR

17.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 21:50:00

Date(s) :

2026-03-13

Après le droit des femmes avec Et pendant ce temps, Simone veille et la laïcité avec 100% Marianne , la troupe du Pompon s’attèle à la prévention du cancer du sein avec sa marque de fabrique l’humour et la pédagogie.

Sacrée Nicole est une comédie hilarante et farfelue autour de trois sœurs, aussi différentes qu’attachantes, dont la vie est chamboulée par l’annonce du cancer du sein de leur mère. Vont-elles se poser les bonnes questions ? 17.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 93 79 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After women?s rights with Et pendant ce temps, Simone veille and secularism with 100% Marianne , the Pompon troupe is now tackling breast cancer prevention with its trademark humor and educational approach.

L’événement SACRÉE NICOLE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE