SACREE SOIREE – LA GRANDE COMEDIE Paris

SACREE SOIREE Début : 2025-11-29 à 21:30. Tarif : – euros.

SACREE SOIREELa nouvelle comédie d’Alil Vardar et Thomas GaudinUne fois de plus, Alil surprend avec une nouvelle oeuvre.C’est sans doute l’auteur le plus prolifique de ces 20 dernières années avec une nouvelle comédie par an en moyenne. Alban, éternel célibataire qui ne croit pas en l’amour, va avoir le coup de foudre pour Laetitia, sa jolie nouvelle voisine… Tout irait très bien, si Samy, son ami d’enfance, ne débarquait pas à l’improviste le même jour… Le gardien de son immeuble, Manuel, va-t-il pouvoir aider Alban ?Peut-être, mais ce ne sera pas gratuit…Anaïs Nyls en alternance avec Marie-Laetitia Vardar

LA GRANDE COMEDIE 40 RUE DE CLICHY 75009 Paris 75