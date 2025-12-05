SACRÉE SOIRÉE ! CENTRE CULTUREL RENAN Toulouse

SACRÉE SOIRÉE !

CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d’Audibert Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

D’un dîner dément à des hallucinations alcoolisées en passant par une réception mouvementée, ce programme imagine une soirée décadente au début du siècle dernier.

A partir de 8 ans

Laurel & Hardy et Charlie Chaplin (exceptionnellement seul à l’écran dans un quasi huis clos) en profitent pour se moquer gentiment des classes aisées et de leur oisiveté, mère de tous les vices…

Au milieu de leurs turpitudes, l’inauguration d’une nouvelle salle à Broadway nous replongera avec plaisir dans les débuts frénétiques du cartoon. Cubby Bear, un des illustres personnages du studio d’animation Van Buren, en sera ici la vedette !

Accompagné par Mélanie Buso (flûte traversière, machines, effets) et Anna Bouchet (clarinette, machines). .

CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d’Audibert Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 58 06 accueil.renan@mairie-toulouse.fr

English :

From a demented dinner party to alcoholic hallucinations and an eventful reception, this program imagines a decadent evening at the turn of the last century.

Ages 8 and up

German :

Von einem verrückten Abendessen über alkoholische Halluzinationen bis hin zu einem turbulenten Empfang dieses Programm stellt sich einen dekadenten Abend zu Beginn des letzten Jahrhunderts vor.

Ab 8 Jahren

Italiano :

Da una cena demenziale ad allucinazioni alcoliche e un ricevimento movimentato, questo programma immagina una serata decadente all’inizio del secolo scorso.

Da 8 anni in su

Espanol :

Desde una cena demencial hasta alucinaciones alcohólicas y una recepción llena de acontecimientos, este programa imagina una velada decadente a principios del siglo pasado.

A partir de 8 años

