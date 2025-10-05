Sacrées baraques Manoir des Renaudières Carquefou

Sacrées baraques Manoir des Renaudières Carquefou dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Tout public, En famille

Dis-moi qui tu es et je te dirai où tu habitesC’est le propos de la prochaine exposition, SACRÉES BARAQUES, organisée au Manoir des Renaudières, du 20 septembre au 26 octobre 2025.Les artistes plasticiens Yves Caillaud et David Mansot explorent le motif de l’habitat à travers la sculpture et le dessin. Tous deux partagent un goût pour la collecte d’objets et le désir de les assembler, afin de raconter des histoires. Leurs œuvres donnent naissance à des architectures tarabiscotées, foisonnantes de détails.L’exposition est ponctuée de visites commentées et d’un temps d’échange avec le collectif VOUS, architectes et designers nantais. Pour plus d’information, consulter le site de la ville ? en cliquant ici. Exposition gratuiteOuvertures : les mercredis, les samedis et dimanches de 14 h à 18 hLes lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis : visites de groupes sur réservation

Manoir des Renaudières Carquefou 44470

https://www.carquefou.fr/agenda/rencontre-avec-le-collectif-vous-architectes-et-designers/