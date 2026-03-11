Sacrées Boîtes 8 place de Fourvière Lyon 5e Arrondissement
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Demandeur d’emploi, allocataire RSA, étudiant (justificatif requis), carte CMI, sénior 65 ans et +.
Du 26 mars au 23 août 2026, le musée de Fourvière vous invite à découvrir une exposition originale et délicate Sacrées Boîtes.
Une immersion fascinante dans un univers miniature où l’art, la foi et le savoir-faire religieux se rencontrent.
English : Exposition Sacrées Boîtes
From March 26 to August 23, 2026, the Fourvière Museum invites you to discover an original and delicate exhibition Sacred boxes.
A fascinating immersion into a miniature world where art, faith, and religious craftsmanship come together.
