Sacrées Boîtes 8 place de Fourvière Lyon 5e Arrondissement

Sacrées Boîtes

8 place de Fourvière (à droite de la basilique) Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Demandeur d’emploi, allocataire RSA, étudiant (justificatif requis), carte CMI, sénior 65 ans et +.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-03-26 2026-07-01

Du 26 mars au 23 août 2026, le musée de Fourvière vous invite à découvrir une exposition originale et délicate Sacrées Boîtes.

Une immersion fascinante dans un univers miniature où l’art, la foi et le savoir-faire religieux se rencontrent.

English : Exposition Sacrées Boîtes

From March 26 to August 23, 2026, the Fourvière Museum invites you to discover an original and delicate exhibition Sacred boxes.

A fascinating immersion into a miniature world where art, faith, and religious craftsmanship come together.

