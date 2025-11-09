SACRÉES CANAILLES

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Spectacle à ne pas manquer à Saint-Alban-sur-Limagnole !

La troupe du Massegros Cansons é Reapiadas vous présente sa nouvelle comédie

Sacrées Canailles , adaptée par Charles Istace.

Dimanche 9 novembre à 15h

Salle des fêtes de Saint-Alban-sur-Limagnole

Une après-midi pleine de rires et de bonne humeur, en partenariat avec Le Club de Théâtre Les Masques de la Limagnole.

️ Libre participation

❤️Une partie des bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives et à l’Institut Val d’Aurelle de Montpellier.

Venez nombreux passer un moment inoubliable ! .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

English :

? A show not to be missed in Saint-Alban-sur-Limagnole! ?

The Massegros troupe Cansons é Reapiadas presents its new comedy:

Sacrées Canailles , adapted by Charles Istace.

? Sunday November 9th at 3pm

? Saint-Alban-sur-Limagnole village hall

An afternoon of laughter and good humor, in partnership with the Club de Théâtre Les Masques de la Limagnole.

German :

? Eine Aufführung, die Sie in Saint-Alban-sur-Limagnole nicht verpassen sollten! ?

Die Truppe aus Massegros Cansons é Reapiadas stellt Ihnen ihre neue Komödie vor:

Sacrées Canailles , adaptiert von Charles Istace.

? Sonntag, den 9. November um 15 Uhr

? Festsaal von Saint-Alban-sur-Limagnole

Ein Nachmittag voller Lachen und guter Laune, in Partnerschaft mit Le Club de Théâtre Les Masques de la Limagnole.

Italiano :

? Uno spettacolo da non perdere a Saint-Alban-sur-Limagnole! ?

La troupe di Massegros Cansons é Reapiadas presenta la sua nuova commedia:

Sacrées Canailles , adattata da Charles Istace.

? Domenica 9 novembre alle 15.00

? Sala del villaggio di Saint-Alban-sur-Limagnole

Un pomeriggio all’insegna delle risate e del buonumore, in collaborazione con il Club teatrale Les Masques de la Limagnole.

Espanol :

? Un espectáculo que no hay que perderse en Saint-Alban-sur-Limagnole ?

La compañía de Massegros Cansons é Reapiadas presenta su nueva comedia:

Sacrées Canailles , adaptada por Charles Istace.

? Domingo 9 de noviembre a las 15:00 h

? Ayuntamiento de Saint-Alban-sur-Limagnole

Una tarde llena de risas y buen humor, en colaboración con el Club de Teatro Les Masques de la Limagnole.

