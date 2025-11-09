SACRÉES CANAILLES Saint-Alban-sur-Limagnole
SACRÉES CANAILLES Saint-Alban-sur-Limagnole dimanche 9 novembre 2025.
SACRÉES CANAILLES
Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Spectacle à ne pas manquer à Saint-Alban-sur-Limagnole !
La troupe du Massegros Cansons é Reapiadas vous présente sa nouvelle comédie
Sacrées Canailles , adaptée par Charles Istace.
Dimanche 9 novembre à 15h
Salle des fêtes de Saint-Alban-sur-Limagnole
Une après-midi pleine de rires et de bonne humeur, en partenariat avec Le Club de Théâtre Les Masques de la Limagnole.
️ Libre participation
❤️Une partie des bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives et à l’Institut Val d’Aurelle de Montpellier.
Venez nombreux passer un moment inoubliable ! .
Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01
English :
? A show not to be missed in Saint-Alban-sur-Limagnole! ?
The Massegros troupe Cansons é Reapiadas presents its new comedy:
Sacrées Canailles , adapted by Charles Istace.
? Sunday November 9th at 3pm
? Saint-Alban-sur-Limagnole village hall
An afternoon of laughter and good humor, in partnership with the Club de Théâtre Les Masques de la Limagnole.
German :
? Eine Aufführung, die Sie in Saint-Alban-sur-Limagnole nicht verpassen sollten! ?
Die Truppe aus Massegros Cansons é Reapiadas stellt Ihnen ihre neue Komödie vor:
Sacrées Canailles , adaptiert von Charles Istace.
? Sonntag, den 9. November um 15 Uhr
? Festsaal von Saint-Alban-sur-Limagnole
Ein Nachmittag voller Lachen und guter Laune, in Partnerschaft mit Le Club de Théâtre Les Masques de la Limagnole.
Italiano :
? Uno spettacolo da non perdere a Saint-Alban-sur-Limagnole! ?
La troupe di Massegros Cansons é Reapiadas presenta la sua nuova commedia:
Sacrées Canailles , adattata da Charles Istace.
? Domenica 9 novembre alle 15.00
? Sala del villaggio di Saint-Alban-sur-Limagnole
Un pomeriggio all’insegna delle risate e del buonumore, in collaborazione con il Club teatrale Les Masques de la Limagnole.
Espanol :
? Un espectáculo que no hay que perderse en Saint-Alban-sur-Limagnole ?
La compañía de Massegros Cansons é Reapiadas presenta su nueva comedia:
Sacrées Canailles , adaptada por Charles Istace.
? Domingo 9 de noviembre a las 15:00 h
? Ayuntamiento de Saint-Alban-sur-Limagnole
Una tarde llena de risas y buen humor, en colaboración con el Club de Teatro Les Masques de la Limagnole.
