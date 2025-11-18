Sacrées Lumières : spectacle de Noël Ecomusée d’Alsace Ungersheim

Sacrées Lumières : spectacle de Noël 19 – 28 décembre Ecomusée d’Alsace Haut-Rhin

Adulte (18 ans et plus) 14 €

Enfant (4 -17 ans) et Réduit 9 €

Enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T17:30:00 – 2025-12-19T20:30:00

Fin : 2025-12-28T17:30:00 – 2025-12-28T20:30:00

Le soir de Noël, en 1920, Frau Berschta, Christkindel, Saint Nicolas et Hans Trapp sont réunis et apprennent à la radio qu’un personnage nommé Santa Claus commence à prendre de l’importance et traverserait l’Atlantique pour se rendre en Europe et peut-être même jusqu’en Alsace… Nos protagonistes partent alors à la rencontre des habitants du village pour les convaincre qu’ils sont chacun l’esprit de Noël. Arriveront-ils à leurs fins ?

Ce spectacle se déroule en extérieur : les maisons du musée seront fermées, seuls les espaces extérieurs seront accessibles – pensez à vous munir de bonnes chaussures et de vêtements chauds !

Durée : environ 1h15

Les 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 et 28 décembre 2025 (17h30, 18h00, 18h30, 19h00)

Billet daté et uniquement valable pour la session sélectionnée. Non accessible avec le Museum-Pass-Musées ou l’abonnement annuel.

Ecomusée d’Alsace Ungersheim 68190 Ungersheim 68190 Chemin du Grosswald Haut-Rhin Grand Est 03 89 74 44 74 https://www.ecomusee.alsace/fr/ https://www.facebook.com/ecomusee.alsace/;https://www.youtube.com/channel/UCEh4eyPl8GPwuK97f7TwJJA [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee.alsace/billetterie/ »}] Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s’inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

Un spectacle pour toute la famille, en collaboration avec La Fabrik’ ! spectacle Noël

Illustration D. Schoenig