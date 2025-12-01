Sacrées lumières Ungersheim

Sacrées lumières

Début : Vendredi 2025-12-19 17:30:00

fin : 2025-12-28 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

À la tombée de la nuit, le Wihnachtsmann , personnage emblématique en Alsace qui incarne Noël et sa magie, vous donne rendez-vous pour une balade féérique au cœur du village de l’Ecomusée d’Alsace à la rencontre des habitants…

Un spectacle pour toute la famille, en collaboration avec La Fabrik’ !

Le soir de Noël, en 1920, Frau Berschta, Christkindel, Saint Nicolas et Hans Trapp sont réunis et apprennent à la radio qu’un personnage nommé Santa Claus commence à prendre de l’importance et traverserait l’Atlantique pour se rendre en Europe et peut-être même jusqu’en Alsace… Nos protagonistes partent alors à la rencontre des habitants du village pour les convaincre qu’ils sont chacun l’esprit de Noël. Arriveront-ils à leurs fins ?

Ce spectacle se déroule en extérieur les maisons du musée seront fermées, seuls les espaces extérieurs seront accessibles pensez à vous munir de bonnes chaussures et de vêtements chauds !

Durée environ 1h15

Billet daté et uniquement valable pour la session sélectionnée. Non accessible avec le Museum-Pass-Musées ou l’abonnement annuel.

Les 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 et 28 décembre 2025

(17h30, 18h00, 18h30, 19h00)

Adulte (18 ans et plus) 14 €

Enfant (4 -17 ans) et Réduit 9 €

Enfant (jusqu’à 3 ans) gratuit .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

English :

At nightfall, the Wihnachtsmann , an emblematic character in Alsace who embodies Christmas and its magic, invites you to take a magical stroll through the heart of the village of the Ecomuseum of Alsace to meet the inhabitants..

German :

Bei Einbruch der Dunkelheit lädt Sie der Wihnachtsmann , eine emblematische Figur im Elsass, die Weihnachten und seinen Zauber verkörpert, zu einem märchenhaften Spaziergang durch das Dorf des Ecomusée d’Alsace ein, um die Bewohner zu treffen?

Italiano :

Al calar della sera, il Wihnachtsmann , l’emblematico personaggio alsaziano che incarna la magia del Natale, vi accompagna in una magica passeggiata nel cuore del villaggio dell’Ecomusée d’Alsace per incontrare la gente del posto?

Espanol :

Al caer la noche, el Wihnachtsmann , el emblemático personaje alsaciano que encarna la magia de la Navidad, le llevará en un paseo mágico por el corazón del pueblo de la Ecomusée d’Alsace para conocer a los lugareños?

