Sacrées sorcières par les bibliothécaires Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave

Sacrées sorcières par les bibliothécaires Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave vendredi 14 novembre 2025.

Sacrées sorcières par les bibliothécaires Vendredi 14 novembre, 20h00 Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T21:30:00

Fin : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T21:30:00

Vous avez envie d’en savoir plus sur les sorcières, celles qui se déplacent en balai, usent de magie, de potions, de mauvais sorts et d’abracadabras ? Rendez-vous, à la tombée de la nuit à la bibliothèque, où vous serez accueillis pour un moment de conte, drôle et effrayant à la fois, qui se clôturera par un délicieux chocolat chaud.

Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave 9 Rue Edmond Faulat Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]

Lectures lectures sorcières