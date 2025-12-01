Sacrées Z’histoires… en pyjama! 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou

Sacrées Z’histoires… en pyjama!

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

La nuit tombe, le pyjama est enfilé, en route pour la médiathèque! Une veillée juste avant Noël pour se retrouver et partager des histoires pour rêver. Les histoires du soir c’est à la médiathèque.

> entrée libre et gratuite .

