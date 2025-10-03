Sacs surprises Médiathèque de Mirepoix Mirepoix

Début : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Venez choisir un sac surprise.

Laissez vous surprendre par les livres, et conserver le sac pour vos prochaines visites à la médiathèque.

Chaque sac contiendra deux livres, pour les sacs adultes, et trois livres pour les sacs enfants.

Les sacs sont offerts par Eurékoi, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale.

Attention, le nombre de sacs est limité.

Les sacs sont réservés aux personnes inscrites dans le réseau de lecture du Pays de Mirepoix.

Les livres sont empruntés aux conditions habituels, et sont à ramener dans le réseau de lecture du Pays de Mirepoix.

Médiathèque de Mirepoix 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix Mirepoix 09500 Ariège Occitanie 0561688144 https://mediathequesdupaysdemirepoix.pom09ariege.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100067498802682

Communauté des Communes du Pays de Mirepoix