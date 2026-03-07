S’ADAPTER Rue des Capucins Cazères

S’ADAPTER

CINEMA-THEATRE LES CAPUCINS
Rue des Capucins
Cazères
Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Nous avions déjà invité Jean-Marie Combelles et le Théâtre de la Luciole à Cazères pour La Bougeotte, une pièce poético-rigolote.

Cette fois c’est dans un autre registre que le comédien revient à Cazères avec S’adapter.

Entre théâtre et conte, cette mise en scène sobre et subtile s’attache a` restituer les émotions et les sensations vécues a` la lecture du roman de Clara Dupont-Monod. Celle-ci y explore avec finesse et sensibilité les thèmes de la différence, de l’identité et de la famille et nous invite à réfléchir à la manière dont nous acceptons l’autre. Elle a obtenu pour ce 8° roman les prix Landernau, Femina et Goncourt des lycéens.

Cette adaptation, accueillie chaleureusement par l’autrice, transforme le roman en un récit d’initiation d’un garçon de neuf ans, confronte´ a` l’arrivée d’un frère inadapté´.

Jean-Marie Combelles y abandonne son registre de prédilection, l’humour, utilisé dans la vingtaine de ses spectacles précédents pour incarner avec sensibilité ce grand frère de l’enfant inadapté.

Il l’interprète sous la direction d’Anthony Le Foll, formé à la mise en scène dans plusieurs conservatoires, de rencontres marquantes avec de nombreux metteurs en scène (Mathias Langhofff, Claude Re´gy, Philippe Minyana, He´le`ne Vincent, Jean-Franc¸ois Sivadier… ) ainsi que de ses expériences de créations a` partir d’œuvres littéraires.

Il est accompagné au bandonéon, piano et sanza, par Catherine Vaniscotte, qui nourrie de ses nombreux spectacles musicaux (salués par l’ADAMI et l’Académie Charles Cros) compose et joue sur scène, une musique mettant en relief la puissance du texte et le jeu de l’acteur.

A ne pas manquer ! 5 .

Rue des Capucins CINEMA-THEATRE LES CAPUCINS Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie reservationavancezculturel@gmail.com

