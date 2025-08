Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé Salles

Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé Salles vendredi 3 octobre 2025.

Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé

4 Chemin de Paris Salles Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-03

ASSOCIATION AJNA YOGA

La sadhana est une expérience exceptionnelle et nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour partager ce moment extraordinaire à l’heure ambrosiale, juste avant le lever du jour. Venez comme pour un cours de yoga mains bien couvert et avec une bonne couverture. Couvrez votre tête de blanc ( foulard ou bonnet). Les sadhana pour l’ère du Verseau sont gratuites , ouverte à tous et durent 2h30. Après la sadhana, nous partageons un copieux petit déjeuner lacto-végétarien (pas d’œufs, pas de viande, pas de café). C’est aussi un bon moment riche d’échanges, de partages et bonne humeur. Qu’y-a-t’il de mieux pour commencer une journée pleine d’énergie? IMPORTANT Sans inscription préalable.

paramprakashk@gmail.com .

4 Chemin de Paris Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine paramprakashk@gmail.com

English : Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé

German : Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé

Italiano :

Espanol : Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé

L’événement Sadhana pour l’Ère du Verseau et petit déjeuner partagé Salles a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Val de l’Eyre