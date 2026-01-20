Sadjet Festival Gilley

Sadjet Festival

Espace Culturel Paulette Donzel Gilley Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 20:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

Date(s) :

2026-02-08 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28

A 20h, le samedi, à 15h les dimanches.

Organisé par la Commission Culture de la Ville de Gilley.

Venez redécouvrir des films cultes et des pépites cinématographiques, tous tournés dans nos magnifiques paysages du Haut-Doubs. Le petit plus Avant chaque séance, revivez l’histoire locale grâce à Télé Saugeais. Programme 7 fév L’enfant rêvé

8 fév Les Misérables, 14 fév Elle l’adore, 15 fév Le Crime de l’Orient Express, 21 fév Monsieur Batignole, 22 fév Les Granges Brûlées, 24 fév L’incroyable femme des neiges, 27 fév Funambules Jurassiens, 28 fév L’Adversaire

10€ ad, 5€ (-12 ans).

Renseignements auprès de la mairie. .

Espace Culturel Paulette Donzel Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 32 00

English : Sadjet Festival

