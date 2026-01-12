Saez LDLC Arena Décines-Charpieu
Saez sera à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 9 décembre 2026 pour un concert exceptionnel.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Saez will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on December 9, 2026 for an exceptional concert.
