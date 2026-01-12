Saez LDLC Arena Décines-Charpieu

Saez

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 20:30:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Saez sera à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 9 décembre 2026 pour un concert exceptionnel.

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saez will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on December 9, 2026 for an exceptional concert.

L’événement Saez Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme