Saez – La Tournée des Maudits Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 20:30 –

Gratuit : non 60 € à 90 € 60 € à 90 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/SAEZ-21872 Tout public

Concert Un rendez-vous intense avec l’un des artistes les plus engagés et insaisissables de la scène française.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/SAEZ-21872



