Safara | Concert Tremargad’Kafe Rostrenen
Tremargad’Kafe 1 route du lavoir Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-04 21:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Safara (voyager en arabe), groupe musical franco oriental, est né il y a 14 ans autour d’Hassan Belbachir aux percussions et au chant et de Séverine Louat, au chant. Un groupe qui a évolué au fil des ans et qui continue son aventure musicale avec Oleg Barabasz à la guitare et Philippe Chevance à la basse. .
Tremargad’Kafe 1 route du lavoir Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
