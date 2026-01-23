Safari au musée, visite 3-6 ans Vieux
Safari au musée, visite 3-6 ans dimanche 1 février 2026.
Safari au musée, visite 3-6 ans
Route de Feuguerolles Bully Vieux Calvados
Début : 2026-02-01 11:00:00
fin : 2026-02-01 11:45:00
2026-02-01
Les jeunes explorateurs partiront avec leur longue vue à la recherche de détails d’animaux représentés sur les objets du musée. Mais quel drôle de bestiaire allons-nous rencontrer ?
Visite pour les 3-6 ans (adulte accompagnateur obligatoire)
Inscription obligatoire 2€ en supplément de l’entrée du musée .
Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados
English : Safari au musée, visite 3-6 ans
Young explorers will set off with their spotting scopes in search of details of animals depicted on museum objects. But what kind of bestiary will we encounter?
Practical info
3-6 years (accompanying adult compulsory), 2? in addition to museum admission
Reservations required
