Safari au musée, visite 3-6 ans Vieux

Safari au musée, visite 3-6 ans

Route de Feuguerolles Bully Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 11:00:00

fin : 2026-02-01 11:45:00

Date(s) :

2026-02-01

Les jeunes explorateurs partiront avec leur longue vue à la recherche de détails d’animaux représentés sur les objets du musée. Mais quel drôle de bestiaire allons-nous rencontrer ?

Visite pour les 3-6 ans (adulte accompagnateur obligatoire)

Inscription obligatoire 2€ en supplément de l’entrée du musée .

Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Safari au musée, visite 3-6 ans

Young explorers will set off with their spotting scopes in search of details of animals depicted on museum objects. But what kind of bestiary will we encounter?

Practical info

3-6 years (accompanying adult compulsory), 2? in addition to museum admission

Reservations required

