SAFARI CARNASSIER La Salvetat-sur-Agout

SAFARI CARNASSIER La Salvetat-sur-Agout samedi 13 septembre 2025.

SAFARI CARNASSIER

Bouldouïres La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Participez au Safari Carnassier au lac de La Raviège une rencontre conviviale de pêcheurs aux carnassiers sur les berges des Bouldouïres.

Inscription sur place. Remise des prix à 14h30 (coupe et lots offerts par les partenaires).

L’AAPPMA de La Salvetat-sur-Agout organise son Safari Carnassier le samedi 13 septembre 2025, de 9h à 14h au lac de La Raviège, sur la base de loisirs des Bouldouïres.

Ouverte à tous les passionnés de pêche (brochet, perche, sandre, truite), cette rencontre se déroule dans une ambiance amicale et conviviale. La pêche se pratique uniquement depuis les berges, avec une seule canne et tous types de techniques autorisées (leurres, vif, cuillère, etc.). .

Bouldouïres La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 88 04 85 03 henaultmichel@hotmail.com

English :

Take part in the Safari Carnassier at Lac de La Raviège: a friendly gathering of predator anglers on the banks of the Bouldouïres.

On-site registration. Prize-giving ceremony at 2.30pm (cup and prizes donated by partners).

German :

Nehmen Sie an der Carnassier-Safari am See La Raviège teil: ein geselliges Treffen von Raubfischanglern an den Ufern der Bouldouïres.

Anmeldung vor Ort. Preisverleihung um 14:30 Uhr (Pokal und Preise von den Partnern gestiftet).

Italiano :

Partecipate al Safari Carnassier al Lac de La Raviège: un raduno amichevole di pescatori di predatori sulle rive del Bouldouïres.

Iscrizioni sul posto. Premiazione alle 14.30 (coppe e premi donati dai nostri partner).

Espanol :

Participe en el Safari Carnassier en el lago de La Raviège: un encuentro amistoso de pescadores de depredadores a orillas del Bouldouïres.

Inscripciones in situ. Entrega de premios a las 14.30 h (copas y premios donados por nuestros colaboradores).

