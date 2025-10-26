Safari de la forêt Lézardrieux

Safari de la forêt Lézardrieux dimanche 26 octobre 2025.

Lézardrieux Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 11:30:00

2025-10-26

Partez sur les traces des habitants cachés du sous-bois !

Observez la faune discrète du sol et découvrez le rôle essentiel des petites créatures dans l'équilibre de la forêt.

Lézardrieux 22740 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08

