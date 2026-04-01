Safari de la forêt Route de Bodic Lézardrieux

Lézardrieux

Safari de la forêt

Route de Bodic Armor Explor Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Partez sur les traces des habitants cachés du sous-bois ! Observez la faune discrète du sol, identifiez les empreintes des animaux et découvrez le rôle essentiel des petites créatures dans l’équilibre de la forêt. Une aventure ludique et immersive au cœur de la nature ! .

Route de Bodic Armor Explor Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08

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English :

L’événement Safari de la forêt Lézardrieux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose