Informations pratiques

Lézardrieux

Safari de la foret

Phare de Bodic Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-29 2026-08-11 2026-08-19 2026-08-26

Safari de la Forêt À la découverte de la faune du sol et des secrets de la forêt !

Venez vivre une aventure en famille et plongez au cœur de la forêt pour découvrir ses habitants cachés ! Ce safari vous emmène à la rencontre des petites créatures qui peuplent le sol forestier, avec des activités ludiques et pédagogiques pour petits et grands.

Au programme

Empreintes des animaux Apprenez à reconnaître les empreintes des animaux de la forêt à travers un atelier de moulage en argile. Chaque enfant pourra créer et repartir avec sa propre empreinte en argile, un souvenir unique de cette aventure !

Faune du sol Découvrez la diversité des animaux du sol, comprendre leur rôle crucial dans l’écosystème forestier, et explorez les différentes classifications de ces petites bêtes fascinantes.

Le rôle du bois Un moment interactif pour comprendre l’importance de chaque espèce dans la forêt et découvrir comment elles contribuent à l’équilibre de cet écosystème unique. .

Phare de Bodic Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Safari de la foret Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-20 par SITARMOR