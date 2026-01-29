Safari des Amis de la Semène Pont-Salomon
Safari des Amis de la Semène Pont-Salomon samedi 7 mars 2026.
Safari des Amis de la Semène
Maison de la Pêche Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 08:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Safari annuel des Amis de la Semène.
Buvette sur place.
Pêcheurs ou non, soyez les bienvenus !
Maison de la Pêche Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 74 44 29 lesamisdelasemene@gmail.com
English :
Annual Safari of the Friends of the Semène.
Refreshments on site.
Anglers or not, welcome!
L’événement Safari des Amis de la Semène Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène