Safari des métiers du numérique Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 08:45 – 15:45

Gratuit : oui Gratuit sur inscription : eventbrite.fr/e/billets-safari-des-metiers-du-numerique-2025-nantes-1370848858839 Tout public

Une journée de rencontres et d’échanges pour découvrir la diversité des métiers du numérique, les formations disponibles sur le territoire, mais aussi bénéficier de conseils sur votre projet professionnel. Le safari des métiers du numérique est accessible à toutes et à tous : profils en recherche d’emploi ou ayant projet de reconversion professionnelle, étudiants en recherche d’un stage ou d’une alternance, personnes en recherche d’informations… AU PROGRAMME :- Des rencontres avec les entreprises qui recrutent et qui vous feront découvrir la diversité des métiers dans le numérique,- Des échanges avec les organismes de formation pour trouver la formation qui vous correspond selon votre profil et vos aspirations,- Des partenaires de l’emploi à votre écoute pour vous aider à clarifier votre projet professionnel,- Des conférences et retours d’expérience pour mieux appréhender les enjeux de la filière numérique,- Des ateliers métiers pour expérimenter les grandes familles de métiers du numérique.

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100