Safari nocturne au bord du Gave Rue de la Gravière Billère vendredi 17 juillet 2026.

Billère

Safari nocturne au bord du Gave

Rue de la Gravière RDV devant restaurant Au bord de l’Eau Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Durée 1h30

A la tombée du jour, la ville change de visage… et la nature s’éveille. Comment la lumière influence-t-elle la vie nocturne et ses équilibres ?

Un safari urbain nocturne, sensoriel et convivial, à la rencontre des chauves-souris, oiseaux nocturnes et insectes discrets qui peuplent nos soirées. .

Rue de la Gravière RDV devant restaurant Au bord de l’Eau Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Safari nocturne au bord du Gave

L’événement Safari nocturne au bord du Gave Billère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau