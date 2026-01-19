Safari orchidées Parking de l’Ossuaire (Côté monument Israélite) Douaumont-Vaux

Safari orchidées

Parking de l’Ossuaire (Côté monument Israélite) Ossuaire de Douaumont Douaumont-Vaux Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

À l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité (22 mai), l’Office de Tourisme vous invite à un “safari orchidées” le dimanche 24 mai.

Pas besoin de partir loin pour vivre un safari !

Sur le Champ de Bataille de Verdun, la nature cache d’incroyables richesses, à la fois sauvages, discrètes et protégées.

Guidés par une orchidophile passionnée, vous découvrirez de splendides orchidées rares aux formes étonnantes — bouc, abeille, bourdon… Plus d’une dizaine d’espèces s’offriront à vous au cours de cette sortie de découverte et de sensibilisation. N’oubliez pas vos appareils photos !Tout public

Parking de l’Ossuaire (Côté monument Israélite) Ossuaire de Douaumont Douaumont-Vaux 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 14 18 contact@tourisme-verdun.com

English :

To mark International Biodiversity Day (May 22), the Tourist Office invites you to an orchid safari on Sunday May 24.

No need to travel far to experience a safari!

On the Verdun battlefield, nature hides an incredible wealth of wild, discreet and protected species.

Guided by a passionate orchidophile, you’ll discover splendid rare orchids with astonishing shapes? goat, bee, bumblebee? More than a dozen species will be on display during this discovery and awareness-raising outing. Don’t forget your cameras!

