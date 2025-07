Safari paléontologique dans le Quercy Bach

Safari paléontologique dans le Quercy Bach samedi 19 juillet 2025.

Safari paléontologique dans le Quercy

Salle voutée du presbytere Bach Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 05:00:00

fin : 2025-07-19 12:00:00

Date(s) :

2025-07-19

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

En pleine période de fouilles paléontologiques, laRéserve naturelle nationale géologique du Lot etl’Association des Phosphatières du Quercy donnent l’occasion de vous plonger dans la peau d’un paléontologue le temps d’une demi-journée.

Prévoir chaussures de marche, appareil photo et gourde. 2 groupes de 8 personnes le matin et 2 groupes l’après-midi .

Salle voutée du presbytere Bach 46230 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

In the midst of paleontological excavations, the Lot National Geological Nature Reserve and the Association des Phosphatières du Quercy give you the opportunity to immerse yourself in the life of a paleontologist for half a day.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Mitten in der Zeit der paläontologischen Ausgrabungen bieten das nationale geologische Naturschutzgebiet Lot und der Verein Phosphatières du Quercy die Gelegenheit, einen halben Tag lang in die Haut eines Paläontologen zu schlüpfen.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Nel bel mezzo di un periodo di scavi paleontologici, il Parco naturale geologico nazionale del Lot e l’Association des Phosphatières du Quercy vi offrono l’opportunità di immergervi nel ruolo di paleontologo per mezza giornata.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

En pleno periodo de excavaciones paleontológicas, la Reserva Natural Geológica Nacional del Lot y la Association des Phosphatières du Quercy le brindan la oportunidad de sumergirse durante media jornada en el papel de un paleontólogo.

L’événement Safari paléontologique dans le Quercy Bach a été mis à jour le 2025-07-11 par Pnr des Causses du Quercy