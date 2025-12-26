Safari photos, Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Safari photos

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Prêt(e) pour un safari photo ? Avec tout le matériel nécessaire à ta disposition, pars à la chasse aux images surprenantes ! Observe les coins secrets, les détails insolites et capture tes meilleurs clichés.

Amuse-toi à découvrir le photographe qui est en toi !

Avec Stéphanie Labé, photographe.

Réservé aux enfants de 8 à 11 ans, sur inscription.

RDV à 10h30.

Durée 1h30. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Safari photos

L’événement Safari photos Ondres a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Seignanx