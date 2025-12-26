Safari photos, Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Gratuit
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Prêt(e) pour un safari photo ? Avec tout le matériel nécessaire à ta disposition, pars à la chasse aux images surprenantes ! Observe les coins secrets, les détails insolites et capture tes meilleurs clichés.
Amuse-toi à découvrir le photographe qui est en toi !
Avec Stéphanie Labé, photographe.
Réservé aux enfants de 8 à 11 ans, sur inscription.
RDV à 10h30.
Durée 1h30. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
